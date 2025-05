Primt Itinerante é iniciado no Aero Rancho com 153 atendimentos nesta terça-feira (20)

A primeira etapa do Primt Itinerante aconteceu nesta terça-feira (20), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Aero Rancho, com grande adesão da população. Já nas primeiras horas de atendimento, 153 pessoas passaram pela triagem para o Cadastro Reserva do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), superando a previsão inicial de 60 senhas distribuídas por ordem de chegada. Do total atendido, cerca de 85% foram encaminhados para participação no processo seletivo.

A ação é realizada por meio de uma parceria entre a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), com apoio da equipe técnica do CRAS Aero Rancho. A expectativa é de que o programa selecione, ao final das etapas, 360 novos beneficiários.

Para Gabriel Rezende, de 22 anos e morador do Distrito de Anhanduí, a possível aprovação representa mais do que uma oportunidade de renda. “Já participei do programa e sei o quanto ajuda. Poder voltar é também uma chance de continuar estudando e me organizando para conseguir um emprego fixo”, afirmou.

Rosimar da Costa Leite, 45 anos, morador do Jardim Nhanhá, destacou sua satisfação em retornar ao programa. “Tenho boas lembranças, especialmente dos cursos de capacitação. Vim preparado com todos os documentos e estou dentro do perfil exigido”.

A notícia da seleção chegou até o Parque do Lageado, onde mora Diogo Vinícius Cavalcante, de 21 anos. “Soube ontem e decidi vir pois a vaga garante uma segurança enquanto busco emprego”.

Vizinho do CRAS, Elias Rocha da Silva, de 33 anos, também aproveitou a oportunidade. “O Primt é muito comentado. É uma excelente iniciativa da Prefeitura levar os atendimentos para os bairros, facilita muito para a gente”.

Letícia González, 20 anos, do Parque do Sol, acredita que a experiência no programa pode abrir portas para o setor administrativo, onde já atuou. “Recebi boas recomendações de quem participou e decidi tentar”.

Com apenas 18 anos, Aretha Rodrigues, da Vila Bandeirantes, participou da triagem ao lado da mãe. “O suporte oferecido pelo Primt é importante para quem está começando e ainda contribui com a renda de casa”.

Já Jorge Eduardo Lorena, de 21 anos e morador da Vila Nasser, se antecipou e buscou informações sobre os critérios para aumentar suas chances. “Me preparei e trouxe toda a documentação. Estou há mais de seis meses sem registro em carteira e dentro dos critérios exigidos”.

A coordenadora do CRAS Aero Rancho, Maria de Lourdes Castro Nunes Quintana, ressaltou a importância da ação. “Nosso CRAS atende 39 bairros e o Aero Rancho é um dos mais populosos de Campo Grande. A procura demonstra o interesse e a relevância do Primt na região”.

A ação itinerante do Primt segue até o dia 26 de maio, com atendimentos em outros cinco bairros. Confira a programação:

21 de maio (terça-feira) – CRAS Vida Nova

Rua Jaci Maria de Azevedo Moro, 164 – Jardim Vida Nova

60 senhas

22 de maio (quarta-feira) – CRAS Noroeste

Rua Barbacena, s/nº – Jardim Noroeste

60 senhas

23 de maio (quinta-feira) – CRAS Vila Gaúcha

Rua da Praia, 631 – Coophavilla II

60 senhas

26 de maio (segunda-feira) – CRAS Canguru

Rua dos Topógrafos, 1175 – Jardim Canguru

60 senhas

26 de maio (segunda-feira) – CRAS Moema

Rua Querubina Garcia Nogueira, s/nº – Recanto dos Rouxinóis

60 senhas

Regras e critérios para participação

Conforme a Lei Municipal nº 7.074/23, o Primt é destinado a pessoas que estejam fora do mercado de trabalho há mais de 180 dias e que desejem atuar em funções como serviços administrativos, conservação de espaços públicos e apoio a eventos realizados pela Prefeitura.

Para participar, é necessário:

Ter entre 18 e 67 anos;

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo;

Apresentar RG, CPF, comprovante de residência e Folha Resumo do NIS;

Apenas um membro da família pode estar vinculado ao programa.

Ex-beneficiários só podem se inscrever novamente após seis meses do desligamento anterior.

O programa também contempla cotas:

5% para pessoas negras;

5% para pessoas com deficiência (PCD);

5% para mulheres vítimas de violência doméstica;

3% para egressos do sistema penitenciário;

3% para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os selecionados recebem um salário mínimo, cesta básica, alimentação nos dias de trabalho e no mínimo 40 horas de capacitação profissional em cursos e palestras.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5933, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.









#PraTodosVerem: Na matéria há seis fotos. A primeira, utilizada como capa, mostra a parte interna do Cras, espaço onde aconteceu a triagem; a demais imagens mostram os participantes mencionados na matéria.