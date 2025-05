Zé Teixeira trabalha para melhorar estradas de Ivinhema e Itaporã

A manutenção das estradas é essencial para o agronegócio e a vida das comunidades no interior de Mato Grosso do Sul. Estradas bem conservadas permitem o transporte de insumos e produtos, maior segurança para o escoamento da produção e redução dos custos com logística. Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira tem reivindicado a melhoria das condições viárias por meio de indicações encaminhadas ao Governo do Estado.

Nesta terça-feira (20), o parlamentar solicitou a recuperação de toda extensão da rodovia MS-141, entre os municípios de Ivinhema e Angélica. "A estrada é o principal acesso pavimentado entre os dois municípios e atualmente encontra-se em estado alarmante de conservação, apresentando diversos buracos, deformações e deteriorações, comprometendo a segurança dos motoristas e usuários da rodovia, além de impactar negativamente o escoamento da produção local", justificou. A reivindicação foi trazida pelo prefeito Juliano Ferro após ouvir os moradores de Ivinhema.

O deputado Zé Teixeira também solicitou melhorias para a MS-270, em Itaporã. "Eu conversei com o diretor-regional da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) em Dourados, Zezinho da Farmácia, e ele garantiu que as equipes vão executar com urgência o cascalhamento e o patrolamento da MS-270, no trecho que liga o frigorífico à Placa do Abadio", explicou. Em ofício encaminhado ao gabinete na Assembleia Legislativa, o vereador Reinaldo Pecini relatou que a situação é precária na estrada. "Compromete o tráfego de veículos, o transporte escolar e o deslocamento dos moradores", detalhou.

Esporte - Além de infraestrutura viária, Zé Teixeira solicitou espaços para a prática de esporte e lazer. O deputado pediu ao Poder Executivo Estadual a construção de uma pista de atletismo profissional em Ivinhema. Conforme o vereador Vagner Polícia, é crescente a demanda por infraestrutura esportiva de qualidade e espaços esportivos bem estruturados no município.

Já para Itaporã, o vereador PH Lobinho requisitou a instalação de um espaço de lazer com playground infantil e campo de futebol no bairro Copacabana, no terreno ao lado da Unidade de Saúde da Família. "Hoje, as crianças precisam se deslocar até o bairro Ipanema para ter acesso a uma área de lazer, o que representa um risco, já que é necessário atravessar uma rodovia", advertiu o vereador.