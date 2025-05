Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão e prende mulher por posse ilegal de arma de fogo em Santa Rita do Pardo

Diante dos indícios, a autoridade policial representou pela expedição do mandado, que foi deferido pelo Poder Judiciário. Durante o cumprimento da ordem judicial, os investigadores localizaram um revólver calibre .32, cinco munições do mesmo calibre e um rádio amador.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Santa Rita do Pardo, cumpriu na manhã desta terça-feira (20) mandado de busca e apreensão nos endereços de uma mulher apontada como responsável por apostas ilegais. Na ocasião, ela acabou presa por posse ilegal de arma de fogo na cidade.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.