Polícia Militar e Agetran realizam palestras do Maio Amarelo em Alcinópolis

Além das palestras nas escolas, a programação da semana em Alcinópolis inclui ações como palestras no Centro de Convivência e blitzes educativas nas principais vias da cidade, ampliando o alcance da campanha e promovendo a conscientização de motoristas, ciclistas e pedestres.

O Maio Amarelo é um movimento internacional que visa chamar a atenção da sociedade para o alto número de acidentes, feridos e mortes no trânsito, tanto em vias urbanas quanto em rodovias. Em 2025, a campanha traz como tema “Desacelere: seu bem maior é a vida”, incentivando os condutores a reduzirem a velocidade e priorizarem a segurança no retorno para casa.

O objetivo das palestras foi conscientizar os estudantes sobre a importância da segurança no trânsito, abordando os perigos da imprudência, a necessidade de respeito às leis de trânsito e o papel de cada cidadão na construção de um trânsito mais seguro. O Diretor Municipal de Trânsito, Jânio de Jesus Morais, também participou das ações, reforçando o compromisso da administração municipal com a causa.

Como parte das ações do Movimento Maio Amarelo, as atividades foram direcionadas aos alunos da Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro e da Escola Municipal Alcino Carneiro.

