Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de autor de Tráfico de Drogas

Ante os fatos após ser dada voz de prisão o detido foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado juntamente com a droga apreendida.

De imediato foi realizado a entrada tática no local onde foi abordado e detido um masculino de 19 anos, que se encontrava com uma bolsa nas mãos, onde foi localizado 26 porções de crack e 14 porções de cocaína prontas para a venda, além de certa quantia em dinheiro proveniente da mercancia ilícita dos entorpecentes.

Nesta segunda-feira, por volta das 19h, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante patrulhamento no bairro Jardim Planalto, quando na rua Beato Antônio Frederico realizaram a abordagem policial de uma mulher de 39 anos, que havia saído de um local alvo de diversas denúncias, onde em datas anteriores já foram apreendidas drogas e armas, e onde durante entrevista esta veio a declarar ter acabado de trocar uma porção de maconha, por pedra (crack).

Três Lagoas – MS, no dia 19 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de tráfico de drogas.

