Polícia Civil prende suspeito por furtar botijão de gás de uma residência em Batayporã

Por fim, a Polícia Civil de Batayporã conta com o apoio da população para identificação de suspeitos dos mais variados crimes, dentre eles, os patrimoniais e de tráfico de drogas, deixando o WhatsApp de contato para eventuais denúncias anônimas (67) 3443-1268.

Apreendido em flagrante delito, o autor responderá pelos delitos de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, representando a Autoridade Policial pela conversão do flagrante em prisão preventiva, pelo fato de já possuir outras passagens por delito similar, neste ano.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Polícia Civil de Batayporã tomou conhecimento de que, no início da tarde desta segunda-feira (19), um indivíduo teria praticado, mediante rompimento arrombamento, um furto de botijão de gás de uma residência localizada na área central.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.