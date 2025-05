Polícia Civil recaptura foragido em Bataguassu

A Polícia Civil segue intensificando as ações de inteligência e investigação no combate à criminalidade organizada na região.

Nesta segunda-feira (19), a Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Bataguassu recapturou um indivíduo que se encontrava foragido da justiça. O homem, que possui passagens por tráfico de drogas e é investigado por homicídio, estava escondido no bairro Jardim Campo Grande.

