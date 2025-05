Polícia Militar e Agetran realizam panfletagem educativa do Maio Amarelo em Rio Verde

Coxim (MS): Na manhã desta segunda (19), a Polícia Militar e a Agência Municipal de Trânsito (Agetran) promoveu uma panfletagem educativa em alusão ao movimento Maio Amarelo, na Avenida Barão do Rio Branco, em Rio Verde de Mato Grosso.

A ação contou com a presença do Diretor de Trânsito Denilson Antonio Caetano e do Chefe do Detran do município, Rodrigo Monteiro, que participaram da blitz educativa.

Durante a abordagem, motoristas receberam panfletos informativos e orientações sobre a importância da segurança no trânsito, com foco na conscientização sobre os riscos da imprudência.

O Maio Amarelo é um movimento internacional que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes, feridos e mortes nas vias urbanas e rodovias. Neste ano, a campanha traz o tema: “Desacelere: seu bem maior é a vida”, com um convite direto aos condutores para diminuírem a velocidade, reduzirem os riscos e priorizarem o retorno seguro para casa.

O amarelo, que dá nome ao movimento, simboliza a atenção e remete à sinalização de advertência no trânsito, reforçando a importância de atitudes responsáveis para salvar vidas.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM