Escola Funsat abre nova turma do programa Mulheres Mil no Jardim Canguru

A Escola da Fundação Social do Trabalho (Funsat) abriu mais uma turma do programa Mulheres Mil em Campo Grande. O bairro Jardim Canguru, que já havia recebido edições anteriores, volta a sediar as aulas do curso de Assistente Administrativa, com carga horária de 160 horas/aula. As atividades serão realizadas no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) da região, no período vespertino.

Com 75 alunas matriculadas, a capacitação integra uma jornada de doze módulos, com previsão de encerramento para a segunda semana de julho. A formação profissional é voltada exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social e busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho por meio de qualificação gratuita e de qualidade.

Campo Grande já se destaca entre as capitais brasileiras com menor índice de evasão no programa Mulheres Mil, com apenas 3% de desistência, mesmo com a expansão contínua de turmas. A nova formação representa o 9º grupo atendido pelo projeto no município, somando um total de 490 certificações já emitidas desde o início das atividades na Capital.

Ao longo de 2024, a Escola Funsat formou 100 alunas no bairro Vida Nova, 50 no Jardim Noroeste, 75 no Jardim Canguru, 50 no Jardim Aero Rancho e outras 65 na Coophavila II. A meta da Fundação é alcançar, até dezembro, mil mulheres formadas pelo programa.

Neste ano de 2025, outras ações já estão em andamento. Em abril, 50 alunas foram certificadas no CRAS Moreninhas. Em maio, 100 mulheres concluíram a capacitação na unidade ACIESP, no bairro Aero Rancho. Já no CRAS da Vila Popular, 75 alunas iniciaram o curso em abril, com previsão de término em junho.



Serviço:

Programa Mulheres Mil – Escola Funsat / Turma 9 – Jardim Canguru

Curso: Assistente Administrativa (160h)

Horário: 13h

Local: CRAS Jardim Canguru – Rua dos Topógrafos, nº 1175









#PraTodosVerem : Na capa do release há uma foto que mostra uma mulher, com idade aproximada de 35 anos, escrevendo, durante uma das aulas das formações oferecidas pela Escola Funsat.