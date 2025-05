Palestra da Polícia Civil sobre o combate a violência sexual contra crianças e adolescentes é realizada em Bodoquena

A Polícia Civil ressalta, mais uma vez, com esta ação a importância da coalizão das instituições públicas e privadas para o combate à criminalidade atrelada a prevenção dos delitos como única forma de sucesso e crescimento da sociedade.

O evento, organizado pela Secretaria de Assistência Social do Município, segue cronograma voltado para dar luz ao tema do combate a violência sexual contra crianças e adolescentes e realça a importância da participação de toda sociedade quando se trata a proteção integral.

Na data de hoje, 19, o delegado Iago Adonis representando a Polícia Civil no Município de Bodoquena, a convite da Prefeitura local, em projeto realizado em parceria com a Intercement realizou uma palestra de conscientização em alusão ao Maio Laranja.

