Parceria entre Prefeitura e BB leva programa Desenrola Rural para assentamentos de Campo Grande

Campo Grande continua avançando na inclusão produtiva de quem vive no campo. A Prefeitura, em conjunto com o Banco do Brasil, leva nesta quarta-feira (21) para os assentamentos rurais Estrela CG, Três Corações e Conquista o Programa de Renegociação de Dívidas voltado para Agricultores Familiares e Cooperativas da Agricultura Familiar, Desenrola Rural.

O programa tem como objetivo impulsionar o acesso às linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, instituído pelo Decreto 12.381, de 11 de fevereiro de 2025. A iniciativa permite que agricultores familiares, assentados da reforma agrária e microprodutores para liquidação, além de prazos estendidos de até 60 meses e carência. As condições são válidas até 31 de dezembro deste ano e a parcela mínima é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ao aderir como parceira institucional, a Prefeitura leva para os assentamentos a iniciativa evitando que produtores precisem se deslocar até a cidade. Na data, os produtores que aderirem à renegociação das dívidas poderão se informar sobre outras ações como a compra direta da merenda escolar e feiras da agricultura familiar, criando mercado imediato para a próxima safra.

Para o secretário municipal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), a presença do poder público “confere transparência, reduz burocracia e traduz em linguagem simples aquilo que, no banco, costuma parecer complicado”.

Com a união entre Prefeitura e Banco do Brasil, o Desenrola Rural chega onde o crédito raramente alcança e transforma a regularização financeira em investimento real na mesa, na renda e na dignidade de quem vive do campo.