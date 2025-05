Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra autor de violência doméstica em Tacuru

Nesta segunda-feira, 19, as Delegacias de Polícia de Tacuru e Paranhos deram cumprimento a mandado de prisão em desfavor de V.M., pela prática dos crimes de lesão corporal e cárcere privado, ambos em contexto de violência doméstica, cometidos em Paranhos.

O autor já possui diversas ocorrências registradas pela prática de violência doméstica contra sua convivente. Em um dos episódios mais recentes, ocorrido no dia 4 de maio, V.M. teria arremessado uma pedra em direção à companheira, vindo a atingir a irmã dela, que sofreu lesões corporais em decorrência do ato.

Na data de hoje, policiais civis da Delegacia de Tacuru foram informados por policiais da Delegacia de Paranhos de que V.M. estaria escondido naquele município. Diante disso, na tarde desta segunda-feira, os policiais se deslocaram até o local indicado, uma área de mata onde o foragido mantinha residência. Ao perceber a aproximação policial, V.M. tentou fugir, mas foi contido pela equipe.

Durante a abordagem, ao ser questionado sobre sua identidade, o suspeito apresentou-se falsamente com outro nome, na tentativa de evitar a prisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi realizada consulta ao sistema SIGO. Por meio de fotografia vinculada ao seu cadastro, confirmou-se que se tratava efetivamente de V.M., pessoa contra a qual havia mandado de prisão em aberto.

Para confirmação técnica, o perito papiloscopista lotado na Delegacia de Tacuru coletou as impressões digitais do conduzido e as comparou com os registros constantes no sistema, confirmando que se tratava da mesma pessoa. Após a confirmação pericial, o autor confessou sua verdadeira identidade.

V.M. teve o mandado de prisão devidamente cumprido e foi autuado em flagrante pelo crime de falsa identidade. Ele permanece à disposição da Justiça.