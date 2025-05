Polícia Civil prende indivíduo condenado por tentativa de homicídio qualificado em Três Lagoas

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) efetuaram a prisão de E.I.S., de 39 anos, condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

O fato ocorreu no início do ano de 2005 quando o indivíduo, por motivo de ciúmes, golpeou a vítima com várias facadas, causando sequelas e deformidade permanente em um dos dedos, que somente não ocasionaram a morte pelo pronto atendimento médico prestado. Terminado o regular processamento da ação penal, ele foi condenado a uma pena de dez anos e oito meses de reclusão, e, após dado o início do cumprimento da pena, descumpriu as regras impostas, o que ocasionou a decretação de sua prisão.

Durante investigação envolvendo crime de violência doméstica, a equipe de investigação da DAM apurou a existência do mandado de prisão e desencadeou diligências, conseguindo localizar o homem no Bairro Jardim Cangalha, em sua residência, onde foi preso.

O indivíduo ainda possui antecedentes criminais por delitos envolvendo violência doméstica, outro crime de homicídio na forma tentada, desobediência e ameaça. Após a prisão, ele será reconduzido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma sigilosa e segura pelo telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Emergência) ou diretamente na Delegacia da Mulher de Três Lagoas.