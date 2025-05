Operação Caminhos Seguros: Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra condenado por estupro de vulnerável em Dourados

As ações da Operação Caminhos Seguros seguem em andamento em todo o Estado.

A operação demonstrou a eficácia do trabalho de inteligência e o compromisso da Polícia Civil em garantir que criminosos condenados cumpram suas penas, reforçando a proteção das crianças e adolescentes sul-mato-grossenses.

A prisão ocorreu na zona rural do município, após intenso trabalho investigativo e um cerco policial planejado. O condenado foi localizado escondido dentro de um milharal, em uma tentativa frustrada de fuga.

