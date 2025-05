Kajuru elogia acordos entre Brasil e China

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (19), elogiou os resultados da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Para ele, a aproximação entre os dois países fortalece a imagem e a presença do Brasil no cenário internacional.

Kajuru disse que os acordos firmados durante a viagem reforçam a presença chinesa em setores estratégicos da economia brasileira. O parlamentar destacou a previsão de aportes de recursos superiores a R$ 27 bilhões, destinados a áreas como transporte, energia renovável, tecnologia, logística e serviços. Ele lembrou que, desde 2007, os investimentos da China no Brasil já somam mais de US$ 73 bilhões, em cerca de 250 projetos espalhados pelo país.

— Será reforçada, ainda, com a participação chinesa em projetos estruturantes, como a nova Indústria do Brasil, novo Programa de Aceleração do Crescimento, Plano de Transformação Ecológica e o programa Rotas de Integração Sul-Americana, com a integração das malhas de transporte do Brasil com outros países do hemisfério, facilitando rotas de comércio transcontinental, reduzindo distâncias, tempos e custos de exportação — afirmou.

O parlamentar também citou avanços nas áreas de inteligência artificial, economia digital, agricultura familiar moderna, segurança alimentar e transição energética. Kajuru ressaltou a importância da atuação do Brasil e da China em fóruns internacionais como Brics, G20 e COP.

— Como frisou o presidente Lula: a relação entre os dois países é estratégica. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities para a China, com quem mantém um superávit comercial acima de US$ 30 bilhões e, como resultado direto da recente viagem, foram abertos na China cinco novos mercados para produtos brasileiros, com potencial de agregar cerca de US$ 20 bilhões em exportação. O importante é frisar que a relação entre o Brasil e a China vai além da esfera bilateral.