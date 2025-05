Polícia Civil prende criminoso que assaltava idosos para roubar alianças de ouro

Com os registros das ocorrências, a DERF passou a investigar os crimes identificando o autor, o qual, posteriormente, foi reconhecido pelas vítimas. Então, a Especializada representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, o que foi deferido pela 2º Vara Criminal da Capital.

Os assaltos ocorreram em plena luz do dia, nos bairros Jardim Tarumã e Campo Nobre, quando os idosos transitavam nas proximidades de suas casas usando suas alianças de casamento.

Após a negativa dos idosos, ele anunciava o assalto e, mediante grave ameaça, subtraía as alianças.

O criminoso agiu a bordo de um veículo VW GOL vermelho e abordava os idosos com a desculpa de que estava com terçol e necessitava de uma aliança, como simpatia, para esfregar nos olhos.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.