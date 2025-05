Coronel David leva esperança a idosos de Sidrolândia com R$ 200 mil para entidade

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve em Sidrolândia nesta segunda-feira (19), onde cumpriu agenda oficial e reafirmou seu compromisso com a população do município. As atividades começaram com uma audiência com o prefeito Rodrigo Basso (PL), seguida de visita à 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, entrevista a um site local e almoço com membros da Associação Conviver da Terceira Idade.

Coronel David fez a entrega simbólica de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a entidade. O recurso será utilizado para a aquisição de materiais permanentes, com o objetivo de aprimorar o atendimento oferecido na Associação Conviver. A destinação foi viabilizada a pedido do empresário Will Ximenes, liderança local e parceiro do deputado na defesa de políticas públicas voltadas à população idosa.

“A gente faz uma análise da situação do município e identifica qual é a área prioritária para fazer esse encaminhamento. O Will esteve no nosso gabinete com a diretoria da Associação Conviver, e eu vi a importância de fazer esse investimento para melhorar a qualidade de vida e atender naquilo que as pessoas mais precisam.”, explicou Coronel David.

Além dessa emenda, Coronel David já destinou recursos importantes para outras áreas do município, totalizando R$ 290 mil em investimentos. Foram R$ 40 mil para a Secretaria Municipal de Saúde, voltados à aquisição de um veículo, e R$ 50 mil para a APAE de Sidrolândia, para a compra de equipamentos e contratação de profissionais especializados.

“No ano passado encaminhamos uma emenda para a APAE do município e, anteriormente, já tínhamos enviado recursos para que a prefeita da época pudesse comprar uma ambulância, o que foi realizado”, afirmou.

Durante a visita, o deputado reforçou ainda a parceria com o atual prefeito. “Me coloquei à disposição para sermos parceiros durante o mandato. Estivemos aqui durante a campanha eleitoral, pedimos voto para o Rodrigo porque confiamos na pessoa dele e na forma como ele está fazendo uma gestão séria e voltada para a resolução dos problemas da população. É importante mantermos essa parceria, porque acredito muito no Rodrigo e sei que ele fará uma grande gestão que vai beneficiar toda a cidade”, finalizou o deputado.