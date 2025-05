Polícia Civil prende suspeito de roubos em Mundo Novo

Na madrugada de domingo (18) a Delegacia de Mundo Novo prendeu, em flagrante, um homem de 24 anos suspeito da prática de dois roubos ocorridos na última semana, no município.

Na última sexta-feira (16), o suspeito adentrou em uma sorveteria e mediante ameaça, subtraiu todos os valores do caixa do estabelecimento. A vítima relatou que o homem afirmava estar em posse de uma arma de fogo e anunciou o assalto, conseguindo fugir com o dinheiro subtraído.

Já na madrugada do último domingo (18), o autor pulou o muro e após ter acesso ao interior de uma residência localizada no bairro São Jorge, anunciou o roubo, afirmando estar na posse de uma arma de fogo. Duas vítimas mulheres de 18 e 23 anos, reagiram ao assalto e chegaram a entrar em vias de fato com o criminoso. O suspeito conseguiu fugir levando um aparelho de telefone celular das vítimas.

Os policiais civis procederam diligências imediatas após o crime e conseguiram identificar e prender o suspeito ainda na madrugada.

Ele confessou os dois crimes e foi autuado em flagrante por roubo, permanecendo preso à disposição da justiça.