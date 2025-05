Polícia Militar em Três Lagoas recaptura foragido

Três Lagoas – MS, no dia 18 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a recaptura de um evadido do sistema prisional.

Neste domingo, por volta das 16h30, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante averiguação de denúncia de maus-tratos a animais, em uma residência em aparente estado de abandono, localizada na rua Samuel de Sá, no bairro Jardim Progresso, os policiais realizaram a abordagem policial de um masculino de 38 anos, que se encontrava evadido do sistema prisional.

Diante dos fatos após ser realizado a recaptura o detido foi entregue na Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

