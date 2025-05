Senado vai homenagear os 160 anos de nascimento de Epitácio Pessoa

O Senado vai realizar uma sessão especial na quinta-feira (22), às 10h, para celebrar os 160 anos de nascimento do ex-senador paraibano e ex-presidente do Brasil, Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa. O requerimento ( RQS 23/2025 ) foi apresentado por Efraim Filho (União-PB) e outros senadores.

Efraim mencionou no documento que Epitácio Pessoa, como é mais conhecido, marcou a história brasileira por suas contribuições em diferentes áreas do conhecimento. Natural de uma modesta localidade na Paraíba, que mais tarde virou o município de Umbuzeiro, ele foi o único paraibano até hoje a ocupar a Presidência do Brasil.

“Sua vida e obra refletem uma dedicação notável ao direito, à política e ao fortalecimento da posição do Brasil no cenário internacional”, justificou o parlamentar.

Carreira

Formado em direito pela Faculdade de Recife em 1886, iniciou sua trajetória como promotor de Justiça, advogado e professor. Foi deputado constituinte e ministro da Justiça. Em 1902, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal e chefiou a delegação brasileira na Conferência da Paz de Versalhes, em 1919.

No Senado, Epitácio foi relator-geral do projeto do Código Civil Brasileiro de 1916. A participação na Conferência da Paz consolidou a posição brasileira ao lado dos vencedores da Primeira Guerra Mundial.

Eleito presidente do Brasil em 1919, enfrentou crises econômicas, sociais e militares. Tiveram destaque no governo dele as obras de combate à seca no Nordeste e as comemorações do centenário da Independência.

Epitácio publicou suas obras completas, reunidas em 25 volumes de discursos parlamentares, pareceres jurídicos, decisões no STF e documentos de sua atuação diplomática.