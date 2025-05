Assentamento Três Corações recebe registros gerais solicitados durante Ação Agro Social

O Assentamento Três Corações é a segunda comunidade a receber os Registros Gerais (RGs) solicitados durante a Ação Agro Social. A iniciativa, que é parte do compromisso da administração em levar cidadania e serviços essenciais às áreas rurais e mais afastadas do perímetro urbano, foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), no último mês.

A entrega dos documentos ocorreu na área coletiva do assentamento, o mais distante de Campo Grande, que fica a 120 quilômetros do Centro da Capital. Cerca de 70 pessoas receberam os registros, entre primeiras e segundas vias. A ação aconteceu com a parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).

“Quero agradecer a Prefeitura, a Semades, e a todos da Gerência da Agricultura Familiar, que vieram até aqui entregar os RGs. Eu fui contemplada e estou muito feliz por todo o apoio que recebemos aqui no Assentamento Três Corações”, disse Gismara Peró.

Quem também recebeu o registro foi Pedro Wéder de Amorim da Silva. Quero agradecer a Prefeitura por ter vindo aqui até nos trazer a identificação”, afirmou.

Durante as três ações sociais que aconteceram neste primeiro quadrimestre foram emitidos 183 documentos. Sendo 50 emissões realizadas na primeira edição na Comunidade Aguão, Sucuri e PA Conquista, 65 na segunda edição no PA Estrela Campo Grande e Adjacências e 69 na terceira edição no PA Três Corações e Adjacências. Diversos outros serviços também foram realizados na iniciativa.

“A Ação Agro Social é uma prova concreta de que políticas públicas bem articuladas podem transformar realidades. Em apenas três edições, conseguimos levar mais de mil atendimentos diretos a comunidades rurais que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para acessar serviços básicos. Essa iniciativa é mais do que levar saúde, documentação ou assistência técnica — é levar oportunidade e desenvolvimento”, disse o secretário municipal da SEMADES, Ademar Silva Junior.

Novas edições da Ação Agro Social já estão sendoplenejadas e em breve serão divulgadas no site da Prefeitura de Campo Grande e nas redes sociais da @semadescg.

Parceiros

Participaram do evento ao longo das três edições: a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES), Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU), Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Secretaria Estadual de Saúde (SES), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MS), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/MS), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS/MS), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Corpo de Bombeiros de MS, Energisa, Sicredi, Banco do Brasil, Observatório do Cooperativismo/UFMS, Ramos Matos Advocacia, Cooperativa Agrícola Mista (CoopLaf) e Rotary Internacional.

#ParaTodosverem A imagem de capa mostra a entrega de RGs.