Global Big Day fortalece o turismo de MS e atrai cerca de 200 pessoas percorrendo o Estado

Cerca de 200 observadores de aves percorreram vários municípios de Mato Grosso do Sul no último dia 10, registrando diversas espécies no Global Big Day. Divididos em 34 equipes, os grupos identificaram os animais durante 24 horas, chegando a marca de 56% das espécies conhecidas no Estado, fato este que consolida Mato Grosso do Sul cada vez mais como um polo de observação de aves, cada vez com mais adeptos - sejam locais ou turistas.

O chamado birdwatching cresce e fomenta o turismo sul-mato-grossense, ficando entre os 10 melhores estados para observação. Só nesta primeira edição do Global Big Day, foram 361 espécies identificadas pelos observadores. Além disso, quatro dos dez principais hotspots do país — ou seja, os melhores pontos de observação — estão no Estado.

São eles: Fazenda Barranco Alto e Pousada Aguapé, em Aquidauana; Parque Estadual Várzeas do Ivinhema, em Jateí; e o município de Corumbá. Outros municípios também se destacaram, como Porto Murtinho, Naviraí, Bonito, Campo Grande, Dourados, Ladário e Glória de Dourados, todos com mais de 100 espécies registradas em um único dia.

"Mais uma vez MS se posicionando como um dos principais hotspots de observação de aves do Brasil, se não o melhor, ficando com quase metade dos dez primeiros melhores locais para observação de aves do País. Isso mostra a força do aviturismo no Estado e, claro, a sua biodiversidade: Pantanal, Serra da Bodoquena e Campo Grande com muitas espécies avistadas e até espécies exclusivas", frisa o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling.

Ele completa que Mato Grosso do Sul está recebedo um famtour só de observadores de aves, com operadores da Inglaterra focados em birdwatching. "Isso é fruto do trabalho do trade também, depois de terem participado do Bir Fair ano passado. Esse ano MS vai forte também, com a participação de empresários, Fundtur junto com a Embratur, para fortalecer cada vez mais esse que é um segmento que tem a capacidade de atrair turistas que investem na atividade".

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Novos registros e destaque para Corumbá e Porto Murtinho

Corumbá e Porto Murtinho chamaram atenção nesta edição ao realizarem novos registros fotográficos de espécies raras, como o mergulhão-caçador e a marreca-de-coleira, respectivamente.

Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai, ficou entre os cinco melhores locais de observação do estado, com 214 espécies registradas, incluindo aves residentes, migratórias e típicas do bioma do Chaco, como capacetinho, pica-pau-de-barriga-preta e alegrinho-do-chaco.

"Meu Big Day foi incrível! Um dia para observar aves no mundo todo — tem algo melhor? Avistar, ouvir e fotografar tantas aves foi especial demais!", frisa a observadora Cecília Monteiro, em Campo Grande. Já Cauê Possas destaca que "foi uma manhã muito legal".

"Vi uma ave que me deixou maravilhado: o Caburé, uma coruja rajada que atrai outros passarinhos com seu canto, criando um verdadeiro espetáculo!", destaca, completando. "Acordar cedo foi fácil! Gosto muito de observar aves, é meu hobby. Mas no Big Day é diferente — é mais que um hobby, é uma oportunidade única de ver animais incríveis".

Professora e diretora escolar, Roselete Valensuela participou de Porto Murtinho do Big Day, revelando que foi um momento inesquecível. "Cada canto da natureza parecia ter vida própria. Foi uma conexão com a natureza e com pessoas que compartilham a mesma paixão".

Na mesma cidade, Gilcinei Souza dos Santos, trabalhador da Câmara Municipal, se diz apaixonado pela natureza. "Participar do Big Day foi recompensador. Observar e ouvir as aves foi um presente — e ainda poder contribuir com a ciência".

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Segundo Maristela Benites, diretora do Instituto Mamede e coordenadora local do evento por meio do projeto Vem Passarinhar MS, todos os municípios do estado têm potencial para a observação de aves. "Campo Grande, reconhecida por lei como a Capital do turismo de observação de aves, abriga espécies exclusivas do Cerrado e áreas verdes urbanas fundamentais para a saúde ambiental", destacou.

O que é o Global Big Day?

O Global Big Day é um evento internacional promovido pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Observadores de aves de todo o mundo saem a campo com o objetivo de registrar o maior número possível de espécies em um único dia, utilizando o aplicativo eBird, uma plataforma que compila os dados em tempo real e contribui para a ciência, o turismo e a cultura de conexão com a natureza.

A cada edição, mais pessoas se unem à prática, reforçando o potencial do estado. “A observação de aves está se consolidando em Mato Grosso do Sul, com grande valor para o turismo, a ciência e a educação ambiental. É uma atividade que celebra a vida e a biodiversidade”, afirmou Maristela.

Ela também ressaltou a importância da América do Sul como um dos maiores hotspots de biodiversidade do planeta e convidou a população a se engajar. “É uma forma divertida e educativa de aprender sobre a natureza e ajudar a conservá-la”, completou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

