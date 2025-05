Vacinação contra a gripe avança em Campo Grande, mas população ainda precisa se proteger

Mesmo com desempenho acima da média nacional, a Campanha de Vacinação contra a Influenza em Campo Grande ainda enfrenta desafios. De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira (19) pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), a Capital atingiu 37,65% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários — um índice superior à média brasileira (26,50%) e a de Mato Grosso do Sul (35,17%), mas ainda distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, 219.065 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas no município. Destas, 89.607 doses foram consideradas válidas para fins de cobertura, ou seja, destinadas a crianças, gestantes e idosos, públicos mais vulneráveis às complicações da doença. Somente entre os idosos, foram aplicadas 69.323 doses, seguidas por 19.494 em crianças e 790 em gestantes.

No fim de semana, a SESAU realizou diversas ações pela cidade, e em especial no Shopping Bosque dos Ipês, a vacinação resultou na aplicação de 1.072 doses. Apesar da adesão considerada tímida, a iniciativa cumpriu o objetivo de ampliar o acesso à vacina em locais de grande circulação. A vacinação também ocorreu em três escolas da Capital e na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Tiradentes. Os dados do fim de semana ainda são parciais.

Para a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, o esforço para alcançar a meta de cobertura continua sendo prioridade. “Cada dose aplicada representa uma barreira contra a propagação do vírus e uma chance de proteger a vida. Nossos números estão acima da média nacional e estadual, mas ainda não atingimos o ideal. Contamos com o apoio da população para mudar esse cenário”.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, reforça a importância de buscar a imunização nas unidades de saúde. “A gripe pode evoluir para casos graves, principalmente em crianças pequenas, idosos e gestantes. A vacina é segura, gratuita e está disponível em 74 USFs espalhadas por toda a cidade”.

A vacinação contra a Influenza continua disponível em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Campo Grande. Três delas — USF Jardim Los Angeles, USF Jardim Noroeste e USF Universitário — oferecem atendimento em horário estendido, com aplicação de vacinas até às 22h30.

A Secretaria reforça que as vacinas continuam sendo uma das principais ferramentas de prevenção em saúde pública, e que tomar a vacina contra a gripe é um gesto de cuidado coletivo.



Além da vacinação, atitudes simples continuam sendo fundamentais para conter a propagação do vírus respiratórios:

· Lavar as mãos com frequência;

· Usar máscara ao apresentar sintomas gripais;

· Evitar aglomerações.

· E ficar atento aos sinais de alerta, como febre persistente e dificuldade para respirar.

Com a mudança de estação, aumenta a circulação de vírus respiratórios, e a vacinação é essencial para proteger as pessoas mais vulneráveis e evitar aumento de casos nos serviços de saúde. A vacina é trivalente (contra a Influenza), protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.







#PraTodosVerem : Na capa da matéria há uma foto que mostra o momento em que uma mulher com idade aproximada entre 65 e 70 anos, loira, usando óculos de grau e blusinha preta sem mangas, recebe o imunizante no braço esquerdo.