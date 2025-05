Governo de MS dobra UTIs pediátricas no Regional de Três Lagoas diante do aumento de SRAG

Unidade passa a contar com 20 leitos de terapia intensiva infantil para atender crianças com quadros respiratórios graves

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul dobrou, na última semana, o número de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) pediátrica no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas. Com a ativação de mais 10 leitos, a unidade agora conta com 20 vagas de terapia intensiva exclusivas para crianças, reforçando a rede hospitalar diante do aumento dos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), típico dos meses de outono e inverno.

Os novos leitos começaram a operar na quarta-feira (14), com quatro internações já nas primeiras horas. O atendimento ocorre via regulação, com acolhimento em porta aberta apenas em casos de extrema urgência. Com a ampliação, o hospital soma agora 40 leitos de UTI em funcionamento: 10 adultos, 10 na Unidade Coronariana e 20 pediátricos.

A superintendente de Gestão Estratégica da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Maria Angélica Benetasso, explicou que a definição de onde os novos leitos seriam abertos levou em conta diversos critérios técnicos.

“Não basta ter espaço físico. É necessário dispor de equipe qualificada, equipamentos e, principalmente, de pediatras intensivistas — que hoje são profissionais em escassez no Brasil inteiro. Três Lagoas atendeu a todos esses critérios”, destacou.

Ela esteve no hospital na última semana para acompanhar de perto a ativação dos novos leitos e verificar a estrutura montada para o atendimento pediátrico.

O diretor-geral do Regional de Três Lagoas, Henrique Schultz, acompanhou o início das operações e destacou o empenho da equipe. “Nos mobilizamos rapidamente para ampliar essa estrutura e garantir atendimento qualificado às crianças da região. A equipe está preparada e comprometida com esse momento de reforço à assistência pediátrica”, afirmou.

A medida integra o conjunto de ações do Governo do Estado para fortalecer a resposta hospitalar às doenças respiratórias, que se intensificam nesta época do ano, afetando principalmente a população infantil.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Hospital Regional de Três Lagoas