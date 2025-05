Parceria entre Funesp e CBV leva capacitação do Viva Vôlei a profissionais de Campo Grande

No último sábado, (17/5), a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e o Instituto Viva Vôlei, realizou uma capacitação voltada ao Programa Viva Vôlei. A atividade ocorreu às 8h, no Colégio Salesianos Dom Bosco, reunindo 30 participantes, entre eles 10 profissionais da Funesp.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O encontro foi conduzido pelo instrutor Marcelo Schimidt, representante do programa, e teve como foco a metodologia do Viva Vôlei, que tem como objetivo ensinar voleibol a crianças de 7 a 14 anos, utilizando regras adaptadas e uma abordagem não competitiva. A proposta visa promover cidadania, bem-estar e educação por meio do esporte, reforçando o papel social das práticas esportivas no desenvolvimento infantil.

Em Campo Grande, o polo do Programa Viva Vôlei é conduzido pela Funesp, junto com a Casa Dom Bosco, sob a orientação do professor Eberson.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Dr. Sandro Benites, a capacitação representa um passo importante para fortalecer as ações de base e inclusão por meio do esporte. “Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação social. Iniciativas como o Viva Vôlei contribuem não apenas para o aprendizado esportivo, mas principalmente para a formação de valores nas nossas crianças”, afirmou Benites.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas são da ação realizada.