SEMED realiza formação continuada para gestores e professores da REME

Nos dias 19 e 20 de maio de 2025, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Campo Grande promove a formação continuada voltada ao fortalecimento do processo de alfabetização nas escolas da Rede Municipal de Ensino (REME). A formação é destinada às equipes gestoras, (diretores, coordenadores, supervisores e orientadores educacionais) e aos professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

No dia 19, o foco das atividades é o acompanhamento dos anos iniciais (1º ao 5º ano), com o objetivo de fortalecer as práticas de alfabetização e aprimorar o acompanhamento pedagógico dos alunos. Já no dia 20, a formação é direcionada aos anos finais (6º ao 9º ano), abordando estratégias de leitura, escrita e monitoramento do desenvolvimento escolar.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

As formações do Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada e do programa MS Alfabetiza, reafirmam o compromisso de garantir a alfabetização plena de todas as crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Durante os encontros, as equipes gestoras participam de estudos teóricos e práticos sobre práticas pedagógicas, estratégias de leitura e métodos para acompanhamento contínuo da aprendizagem. As formações são realizadas em polos estratégicos, como no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEFOR), escolas como Coronel Antonino e Carlos Vilhalva, e auditórios parceiros, nos períodos matutino e vespertino, proporcionando um momento de troca de experiências e fortalecimento das ações educacionais.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para a técnica formadora da Divisão Técnico-Pedagógica (DIPED) da SEMED, Evanir Bordim Sandim, a formação representa um avanço importante para o desenvolvimento da aprendizagem. “Nosso objetivo é garantir que os gestores e professores estejam cada vez mais preparados para acompanhar o processo de alfabetização de forma eficiente e integrada. Esse momento de formação permite a troca de experiências, a discussão de práticas pedagógicas e o fortalecimento das estratégias que já vêm sendo aplicadas nas escolas. A alfabetização é a base do desenvolvimento educacional, e estamos comprometidos em assegurar que todas as crianças tenham pleno acesso a essa etapa fundamental do conhecimento”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A diretora da Escola Municipal Professor Hércules Maymone, Pamela Romero, também ressaltou a importância da formação para o avanço da alfabetização nas unidades de ensino. “É fundamental que a equipe gestora, juntamente com os professores e toda a equipe técnico-pedagógica, estejam alinhados e capacitados para abordar temas de suma importância para o desenvolvimento da alfabetização. Esse trabalho em conjunto fortalece as práticas pedagógicas e garante que nossos estudantes tenham o suporte necessário para evoluírem em cada etapa do aprendizado”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A coordenadora pedagógica da Escola Municipal Nerone Maiolino, Maria Rondes, também comentou sobre o impacto positivo da formação para o acompanhamento do processo de alfabetização. “A formação nos permite olhar com mais profundidade para as estratégias de ensino, além de promover um alinhamento importante entre coordenação, professores e equipe gestora. O fortalecimento da alfabetização é um compromisso coletivo, e esses momentos de formação são essenciais para garantir o aprendizado efetivo dos nossos alunos”, enfatizou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A SEMED reforça que a formação continuada dos profissionais da educação é essencial para garantir a qualidade do ensino e o desenvolvimento dos alunos. A ação faz parte de um cronograma contínuo de formações, que visa promover a melhoria dos índices de aprendizagem e assegurar o direito à educação de qualidade para todas as crianças da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas são da Formação e participantes.