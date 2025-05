Polícia Civil prende homem com mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado

O Grupo de Operações e Investigações (GOI) prendeu neste domingo (18) R.C.G (26) por Mandado de Prisão em aberto pela prática do crime de Homicídio Qualificado. O crime ocorreu na madrugada dia 6 de abril. Na época dos fatos, a vítima estava ingerindo bebida alcóolica em uma conveniência no bairro Jardim Tarumã, momento que foi alvejado por três disparos de arma de fogo. A a vítima foi socorrida e levada ao CRS do bairro Coophavila, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito momentos depois.

Os investigadores do GOI receberam informações anônimas, a qual relatava que R.C.G sobre a localização do procurado. Diante das informações repassadas, a equipe diligenciou até o local informado, onde encontraram R.C.G na residência de seu genitor. Ele foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial da DEPAC CEPOL, onde ficou à disposição da Justiça.

No dia 16, sexta-feira, o GOI realizou levantamento de informações e conseguiu localizar o paradeiro de F.H.S. (43), foragido do Estado de São Paulo.

Ele foi capturado na região do bairro Jardim Paulista, sendo que imediatamente após a prisão, foi apresentado na DEPAC CEPOL, onde a Autoridade Policial plantonista confirmou e procedeu com o devido cumprimento do Mandado de Prisão, recolhendo o indivíduo ao cárcere, onde permanecerá a disposição do Judiciário Paulista.