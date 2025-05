Polícia Militar realiza ações preventivas em Inocência durante Operação Caminhos Seguros 2025

Paranaíba (MS) – Entre os dias 13 e 16 de maio de 2025, policiais militares do 13º Batalhão da Polícia Militar realizaram uma série de ações no município de Inocência, como parte das atividades da Operação Caminhos Seguros 2025, que ocorre simultaneamente em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

As atividades realizadas incluíram palestras educativas e abordagens em locais considerados vulneráveis, com o objetivo de combater a violência contra crianças e adolescentes, além de promover o acolhimento e a proteção integral desse público. Cerca de 820 alunos de escolas públicas participaram das palestras, que abordaram temas como sinais de abuso, formas de prevenção, canais de denúncia e o papel das famílias na criação de um ambiente seguro para as crianças. As ações contaram ainda com o apoio de instituições locais, como escolas e conselho tutelar, demonstrando o esforço de colaboração interinstitucional.

Além das ações educativas, foram desenvolvidas ações preventivas com fiscalização e abordagens, especialmente em áreas consideradas críticas como rodovias, postos de combustíveis, estabelecimentos noturnos e pontos de hospedagem. A atuação visou coibir práticas criminosas e garantir a segurança de crianças e adolescentes em locais de risco.

A Operação Caminhos Seguros é uma iniciativa integrada que visa enfrentar de forma direta e efetiva as diversas formas de violência que atingem o público infantojuvenil. Durante o período da operação, que se estende de 30 de abril a 30 de maio de 2025, a Polícia Militar tem intensificado ações preventivas e ostensivas, com foco especial em áreas urbanas e rurais, incluindo pontos estratégicos identificados com base em análise do serviço de inteligência.

Por meio dessa operação, a Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança e proteção de crianças e adolescentes, buscando garantir uma sociedade mais justa, segura e acolhedora para todos.

Veja nossa galeria de imagens!