Polícia Civil realiza ação de fiscalização em estabelecimentos de Nova Andradina para coibir pertubação do sossego

Neste domingo (18), a Delegacia Polícia Civil de Nova Andradina, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), realizou ação de fiscalização em diversos estabelecimentos comerciais situados tanto na área urbana do município quanto no distrito de Casa Verde. A operação teve como objetivo coibir perturbações do sossego, identificar possíveis irregularidades e verificar a regularidade dos alvarás de funcionamento.

Durante a diligência, moradores do distrito de Casa Verde acionaram a Polícia Civil relatando aglomeração de pessoas e som excessivamente alto em um bar conhecido como Bar da Naty. No local, os policiais constataram grande movimentação de frequentadores e som em volume elevado. Durante a ação, um indivíduo foi flagrado manuseando ostensivamente uma substância esverdeada análoga à maconha, totalizando 43 gramas, que foi devidamente apreendido.

Ainda no interior do estabelecimento, os agentes localizaram 158 pacotes (1.580 maços) de cigarros de origem paraguaia, sem documentação fiscal, o que indica possível comercialização irregular de produto contrabandeado. A responsável pelo bar possuía irregularidades no funcionamento e, após ser advertida de seus direitos constitucionais, confessou ser a proprietária dos cigarros apreendidos.

Além desta ocorrência, outros bares fiscalizados na região urbana de Nova Andradina e no distrito de Casa Verde foram interditados ou tiveram suas atividades encerradas temporariamente por não apresentarem alvará de funcionamento válido.

A Polícia Civil informa que continuará intensificando as ações de fiscalização e repressão a atividades ilegais, visando garantir a ordem pública e o respeito à legislação vigente.