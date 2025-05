No volante da própria história: aos 102, Ranulfo renova CNH e se emociona ao ‘reconquistar’ independência

Condutor ativo mais idoso de Mato Grosso do Sul é de Camapuã

Os olhos marejados e o aperto de mão grato de quem acaba de conquistar a manutenção da liberdade. Às vésperas de completar 102 anos, Ranulfo Custódio Alves se emocionou ao renovar, quinta-feira (15), sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se manter no topo da lista de condutor mais “velho” de Mato Grosso do Sul. Habilitado há 65 anos, o documento reafirma a ele o direito de seguir no controle da própria história.

Ranulfo chegou sozinho à Agência do Detran-MS de Camapuã conduzindo sua Ford F-1000. Ansioso, queria saber: “Vou conseguir renovar por quanto tempo?”. A pergunta vinha acompanhada de um olhar esperançoso, como quem conhece o valor da liberdade. Mas quem o viu ali, entendeu. Não era apenas um senhor renovando a CNH. Era um símbolo vivo de lucidez, dignidade e resistência.

Nascido em 27 de maio de 1923, em Três Lagoas, Ranulfo mudou-se para Camapuã em 1941 em busca de trabalho. “Serviço braçal”, resume. Trabalhou duro, formou patrimônio, constituiu família e hoje se orgulha da trajetória. Pai de sete filhos, netos, bisnetos e até tataranetos, ele acompanha de perto os trabalhos na fazenda, decide tudo por conta própria e preserva com zelo sua independência.“Meus filhos não sabem o que eu tenho, o que eu devo. Eu que cuido de tudo. Eu que decido tudo”, diz com firmeza.

A rotina dele se reveza entre cidade, fazenda e Campo Grande, na casa da filha caçula. “Hoje eu estou fazendo tudo pra ficar no lugar que eu gosto. Camapuã não está bom? Eu vou pra fazenda. Fazenda não está bom? Eu vou para Campo Grande. Eu não fico assim, dias, porque eu já não trabalho mais, e sou muito impaciente”, revela.

O lazer também faz parte da vida dele, que faz questão de mencionar o que gosta de pescar em Corumbá. “Eu até faço questão de você colocar na matéria, os navios da Joice porque é uma grande amiga que eu tenho muita consideração”.

Responsabilidade

Com fala mansa, mas decidida, ele revela o motivo de querer manter a habilitação em dia. “Pra mim, o importante é eu ter minha vida com liberdade”. Ele explica que os filhos até querem que ele tenha um motorista, mas acredita que ainda não é necessário. “Porque você combina com um motorista às 7h, ele chega às 9h. E eu não sou homem de esperar!”.

A prudência é regra para Ranulfo. “Guio devagar, não passo de 70 km/h. Coloco meu carro na minha faixa. Quem tiver com pressa, me poda”. Para ele, viver bem é questão de postura. “Sou escravo da minha obrigação! Gosto de andar da forma correta, respeito muito a lei.” E completa: “Aconselho as pessoas a primeiramente ter fé, e depois respeitar o próximo e respeitar a família.”

Legislação

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com as alterações da Lei nº 14.071/2020, o prazo de validade da CNH depende da idade e da avaliação do profissional médico. Até 49 anos: validade de até 10 anos; De 50 a 69 anos: validade de até 5 anos; A partir de 70 anos: validade de até 3 anos.

Ranulfo passou pelo exame médico com louvor e conquistou mais três anos de habilitação. Mas antes do exame, com o dedo apontado para o céu e um sorriso confiante, Ranulfo lançou: "Se eu passar, vai ser por 3 anos?" Tendo a resposta de que poderia ser até 3 anos, ele disse sorrindo. "Eu acho que vocês vão voltar aqui daqui a 3 anos. Vão dizer: vamos lá, o véinho vai renovar de novo."

E de fato, deu certo. Ranulfo foi aprovado no exame médico e teve sua CNH renovada até 2028. O médico responsável, Osvaldo Góis Figueiredo, se emocionou ao atendê-lo: "A idade que você tem, lucidez e vontade de trabalhar, e viver a vida é admirável. Estou muito feliz e orgulhoso de fazer o exame de um caboclo bom como você. Mas lembra sempre que, quando for dirigir, tem que estar de óculos!”, frisou o perito examinador.

Mato Grosso do Sul tem valor diferenciado nas taxas de renovação para o público idoso. De 60 a 69 anos, o condutor tem 50% desconto na guia do Detran-MS, e a partir de 70 anos, o desconto é de 70%.

Condutores 90+

Levantamento do Detran-MS mostra que Mato Grosso do Sul tem 208 condutores com mais de 90 anos, que renovaram a habilitação nos últimos cinco anos. De janeiro a abril deste ano, 15 condutores com mais de 90 anos renovaram a CNH no Estado. No mesmo periodo de 2024, foram 17 renovações deste publico.

Casos como o de Ranulfo, com mais de 100 anos e plenamente ativos, são raros, e também inspiradores. Ele é o primeiro de uma lista de condutores que se mantêm ativos e fazem questão de renovar o documento. A segunda centenária é de Campo Grande e o terceiro, de Bela Vista.

O diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira, que acompanhou de perto todo o processo de renovação da CNH de Ranulfo, destacou a importância de tratar cada condutor com respeito e responsabilidade. Servidor público há 40 anos no órgão, Luiz Fernando se emocionou com o exemplo de vida do centenário:

“Acompanhar de perto o processo do Sr. Ranulfo foi emocionante e inspirador. Ele nos mostrou que o envelhecimento com autonomia e responsabilidade é possível, e merece todo o nosso respeito. No Detran-MS, fazemos questão de garantir que cada cidadão seja atendido com dignidade, especialmente aqueles que, como ele, carregam uma história de vida tão rica. Mais do que um processo de renovação, foi uma lição de humanidade para todos nós.”

Família de Ranulfo

>Ranulfo com a filha, Renata. (Foto: Arquivo Pessoal)

Caçula dos 7 filhos de Ranulfo, Renata Alves, se emocionou ao saber que o pai havia sido aprovado na avaliação médica, e parou tudo que estava fazendo para enviar uma mensagem carregada de gratidão.

“Estamos todos emocionados aqui. Saí de uma audiência e fui olhar o celular. Agora está todo mundo gritando de alegria e felicidade. Muito obrigada pelo carinho de vocês com meu pai. Por tratar meu pai com tamanha importância, carinho, e valorizando acima de tudo a dignidade dele. Porque as pessoas idosas precisam disso. Vocês estão de parabéns. Através de vocês, sou fã número 1 do Detran-MS. Deus abençoe vocês que fizeram um gesto de carinho pra mim e toda minha família”.

Para o Detran-MS, o trânsito começa com respeito, e o respeito começa com o reconhecimento da dignidade de cada cidadão. A história de Ranulfo não é apenas sobre tráfego, CNH ou idade. É sobre autonomia, perseverança e o direito de continuar dirigindo os próprios caminhos. "Meu sonho tá realizado. Agora é pedir a Deus pra continuar com saúde, esse é meu único pedido”, finaliza.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued