Sejusp participa de curso nacional sobre atendimento a povos indígenas em Brasília

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) participa da primeira edição do Curso Nacional de Atendimento aos Povos Indígenas. Promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o curso teve início no dia 12 de maio e segue até o dia 23, no Palácio da Justiça, em Brasília – Distrito Federal.

O evento reúne 40 profissionais do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) de diversos estados do país, entre policiais civis, militares e bombeiros, com o objetivo de capacitar agentes para atuar de forma integrada e respeitosa com as comunidades indígenas, promovendo a proteção de seus direitos e a melhoria do relacionamento institucional.

Representando o Mato Grosso do Sul, participam do curso o coordenador do programa MS em Ação – Segurança e Cidadania, sargento Bruno Maciel Pessoa da Silva, e o médico legista Leonardo Pereira Alves, que atua na divisão médica do programa. Ambos têm atuação direta com populações indígenas no estado através do MS em Ação, o que torna a capacitação ainda mais relevante para suas rotinas de trabalho.

“No âmbito do MS em Ação, esse conhecimento que vamos adquirir com o contato com outras forças policiais e unidades que também atuam junto aos povos indígenas vai nos ajudar a identificar as dificuldades e facilidades do nosso estado. Isso contribui para melhorar e ampliar o nosso programa. Participar desse curso é uma forma de agregar conhecimento na comunicação e no contato com diferentes etnias, aprimorando nosso trabalho no Mato Grosso do Sul”, destacou o sargento Bruno Maciel.

Já o médico legista Leonardo Alves ressaltou a importância histórica do momento para a segurança pública sul-mato-grossense.

“A participação nesta formação representa um marco histórico na nossa qualificação. É mais do que aprender novas técnicas; é uma imersão em saberes diversos, fundamentais para construir pontes de diálogo entre o Estado e as comunidades indígenas. O curso oferece as bases para uma atuação mais sensível, eficaz e respeitosa”, afirmou.

A grade curricular do curso inclui disciplinas sobre aspectos sociais e antropológicos, proteção de territórios, direito indigenista, direitos humanos e dos povos indígenas, além de direitos das crianças e adolescentes indígenas. A formação visa promover uma abordagem mais humanizada por parte das forças de segurança pública, especialmente em contextos de investigação, prevenção e fiscalização em territórios indígenas.

