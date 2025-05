Compliance e fiscalização: SES consolida modelo de gestão com foco em integridade e transparência

A integridade é essencial para uma gestão pública transparente e responsável, que atenda às expectativas da sociedade. Com o objetivo de prevenir e combater irregularidades, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) instituiu o Programa de Integridade com foco na fiscalização e transparência.

O Programa de Integridade da SES reúne um conjunto estruturado de ações e políticas institucionais necessárias para promover a ética, transparência e a responsabilidade na gestão pública dentro das ações desenvolvidas pela Secretaria. Coordenado pela Unidade Setorial de Controle Interno, o Programa teve a participação de todos os setores da Secretaria, com a instauração da comissão e código de ética além da criação do departamento de Compliance.

De acordo com o chefe da Unidade Setorial de Controle Interno, Rodrigo Gonçalves Ribeiro, o Programa de Integridade reconhece e valoriza o papel de cada servidor neste processo, pois a ética e transparência são pilares fundamentais para fortalecer a confiança entre os cidadãos e a Secretaria de Estado de Saúde.

“Os princípios que norteiam a SES são pautados na excelência no atendimento, assegurando que todos possam ter acesso aos serviços, prezando pela equidade e prática de uma gestão voltada para a responsabilidade. Esse conjunto de regras vão garantir a adequada alocação dos recursos com foco na prevenção e qualidade de vida, compromisso, ética, transparência, equidade, competência e qualidade nas ações desenvolvidas”, pontuou.

O Plano de Integridade é aplicável a todos os agentes públicos, dirigentes e servidores terceirizados que mantenham vínculo com a Secretaria e estará disponível no site da SES. “O Programa de Integridade vai além de uma diretriz. É uma oportunidade de consolidar nossos valores, garantindo que as ações da Secretaria Estadual de Saúde sejam pautadas pela honestidade e responsabilidade” afirma o chefe do Setor de Compliance da SES, Álvaro Cardoso de Ávila.

A Secretaria de Estado de Saúde se consolida como uma referência em integridade organizacional, pautando suas ações e decisões em práticas éticas, transparentes e responsáveis. Para isso, busca fortalecer uma cultura de integridade e compliance em todos os níveis da instituição, assegurando uma gestão pública exemplar, sem tolerância às irregularidades e em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade e transparência.

Helton Davis, Comunicação SES