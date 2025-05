Obras de drenagem e pavimentação impactam na área social e econômica da região do bairro Nova Lima

Com seis frentes de trabalho as obra de drenagem e pavimentação no bairro Nova Lima, etapas D e C1, alimentam o otimismo dos moradores que já convivem com a valorização do bairro, com perspectivas de crescimento do comércio e melhoria da qualidade de vida.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Nas etapas C2 e B, já concluídas, foram mais de 37 km de vias pavimentadas e na fase em execução serão mais aproximadamente 20 km de asfalto novo.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS



“Beneficia a gente em tudo né, valoriza o imóvel, conserva mais o carro”, diz Antonio de Oliveira Fogaça, que mora há oito anos no Nova Lima e acompanha as equipes trabalhando na preparação para colocar asfalto novo nas ruas e avenidas do bairro. Humberto da Silva Santos mora há 25 anos na Avenida Cândido Garcia Lima. Ele acompanha as equipes trabalhando a via para receber o asfalto e diz: “Finalmente o asfalto chegou né, era só promessa”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS



As obras vão impactar positivamente também nos bairros vizinhos, como o Jardim Colúmbia, pois com o sistema de drenagem no Nova Lima o bairro deixará de ter problemas graves com as enxurradas vindas da parte alta da região que fica do outro lado da Avenida Cônsul Assaf Trad.

As obras das etapas D e C1 foram retomados no segundo semestre do ano passado, após nova licitação, já que as empresas que começaram os projetos rescindiram os contratos com o município.