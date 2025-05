Primeira edição do projeto levou diversidade cultural e valorização de artistas locais à Praça Ary Coelho

Campo Grande viveu um fim de tarde diferente nesta sexta-feira (10/05) com a realização da primeira edição do evento Cultura Vai à Praça. Promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, o projeto tem como proposta ocupar o centro da cidade com arte, cultura e movimento, aproximando a produção cultural local da população que circula diariamente pela região central.

O evento teve início às 17h30, na Praça Ary Coelho, ponto tradicional da capital, estrategicamente escolhido para alcançar um público amplo e diverso — pessoas saindo do trabalho, em horário de intervalo, em troca de turno ou mesmo esperando o transporte coletivo. A proposta é surpreender o cotidiano urbano com um cenário repleto de expressões artísticas e culturais acessíveis a todos.

“Trabalho em todas as praças culturais de Campo Grande, levo meus produtos, vendo geleias e conservas, fabrico as geleias e trago para pessoas na praça, vendo direto o consumidor. Foi um pedido de muitos artistas e artesãos e para a secretária, que a gente tivesse essa revitalização em Campo Grande, onde tantos expositores que não têm condições de pagar taxas para apresentar o seu trabalho. Então isso é muito importante, é algo que eu aposto, que eu desejo que vá muito certo”, diz Eliana Aparecida Tinti, artesã de 62 anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Hoje eu trouxe artesanato em biscoit ponteiras de lápis, chaveiros e alguns arranjos, lembrancinhas e imãs de geladeira com tema da fauna pantaneira como araras, tucanos e capivaras Eu achei maravilhoso uma iniciativa como essa para nós artesões Espero que continue para que possamos mostrar para as pessoas, para população geral o nosso trabalho que é feito com muito carinho”, disse Vera Lúcia, de 59 anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A programação reuniu música ao vivo, feirinha de artesanato com foco em produtos regionais e uma praça de alimentação com doces caseiros, bolos e iguarias típicas. O destaque musical ficou por conta da apresentação da Banda de Música da Guarda Civil Metropolitana,Poliana Sanfoneira Chrislaine Lima e do cantor Zezé do Pantanal, que encantaram o público com um repertório variado, representando diferentes gêneros e estilos musicais.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“É um projeto pensado com muito carinho para valorizar os artistas da nossa terra e oferecer um momento de arte e cultura em meio à correria do dia a dia. Queremos que a população se sinta parte da cidade também por meio da cultura”, destacou o Secretário Executivo de Cultura Valdir Gomes.

A iniciativa faz parte de uma estratégia da Secretaria de Cultura de valorizar os artistas locais e democratizar o acesso à cultura nos espaços públicos. Segundo a Secretária Adjunta Jacqueline Vital, a previsão é que o Cultura Vai à Praça aconteça mensalmente, sempre com uma programação diversa, gratuita e com prioridade para talentos de Campo Grande. As datas e atrações das próximas edições ainda serão definidas e divulgadas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Neste primeiro momento, o projeto está concentrado na Praça Ary Coelho, mas a expectativa é que futuramente se estenda também aos bairros, levando arte, música e cultura para ainda mais pessoas da capital sul-mato-grossense.

Com boa recepção do público e clima de celebração, o Cultura Vai à Praça estreia com êxito, consolidando-se como mais uma ação estratégica para ocupar a cidade com cultura, fortalecer a identidade local e aproximar a arte da vida cotidiana dos campo-grandenses.