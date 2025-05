Vacinação contra a gripe reforça parceria entre Prefeitura e Governo do Estado em ação estratégica nos bairros

Em uma demonstração clara de compromisso conjunto com a saúde pública, a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado uniram esforços neste sábado (17) para ampliar o acesso à vacinação contra a gripe (Influenza).

A mobilização ocorreu na Escola Estadual Elia França Cardoso, localizada no bairro São Conrado, durante a 23ª edição do programa “UEMS na Comunidade”, onde a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) levou mais de mil doses da vacina à população — simbolizando a força da atuação integrada entre os entes federativos.

Com uma cobertura vacinal de apenas 34,77% entre os grupos prioritários e um cenário de alerta para síndromes respiratórias, a estratégia de levar os serviços diretamente aos bairros busca vencer barreiras de acesso e conscientizar a população sobre a importância da imunização.

A prefeita Adriane Lopes destacou o impacto social da iniciativa, ressaltando o valor de levar os serviços públicos até onde o cidadão está como a ‘UEMS na Comunidade’. “Ações como essa, que trazem os serviços até a comunidade, trazem a executividade. O mais importante, governador Eduardo Riedel, é a resolutividade que ações como essa proporcionam. Hoje, por exemplo, a vacinação está aqui, com a nossa secretária municipal de Saúde trazendo os serviços e ainda temos a SUBEA. Ao invés de ir até uma unidade, a população tem a oportunidade de ser atendida aqui na escola”, afirmou a prefeita.

E reforça o compromisso da gestão municipal em continuar unindo forças com o Governo do Estado. “Nós colocamos todas as nossas equipes à disposição para somarmos e fazermos mais pela população da nossa cidade, que espera muito de nós”.

O governador Eduardo Riedel também participou da ação e foi vacinado pessoalmente pela secretária municipal de Saúde, Rosana Leite. Na oportunidade, ele destacou o valor do contato direto com a comunidade e da parceria com a Prefeitura. “É sempre uma alegria muito grande quando a gente se aproxima das pessoas, quando a gente está na comunidade, no bairro, conversando com as pessoas e podendo fazer chegar os serviços do Estado, da Prefeitura Municipal, junto a vocês”.

Riedel também exaltou o modelo de municipalismo praticado por sua gestão, reforçando que o cuidado com a população vai além da infraestrutura: “O nosso trabalho de municipalismo não está só no investimento em infraestrutura. Ele está vinculado a serviços de uma maneira geral — seja na saúde, na educação, na assistência social — para que o Mato Grosso do Sul continue avançando”.

A secretária Rosana Leite aproveitou para reforçar o apelo à população. “Vacinar é um ato de cuidado com o próximo. Cada dose aplicada representa uma vida protegida e uma comunidade mais segura. Com o apoio do Governo do Estado, estamos conseguindo levar esse serviço essencial até onde ele é mais necessário: perto das pessoas”.

Além do governador, a secretária aplicou o imunizante na primeira-dama Mônica Riedel; no deputado federal Dagoberto Nogueira; no deputado estadual Pedro Caravina; na senadora Soraya Thronicke; e no vereador Professor Juari. Que aproveitaram a ação para vacinar.

O município também desenvolve programas assistenciais que levam diversos serviços a população como o ‘Todos em Ação’ e o ‘Agro Social’.

Números que exigem ação

Conforme dados da Sala de Situação de Vírus Respiratórios da Sesau divulgada nesta sexta-feira (16), já foram registrados em 2025:

277 casos de Influenza e 43 óbitos relacionados à doença;

47 casos de Covid-19, com 10 mortes;

116 óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Diante desse cenário, Estado e município intensificam suas estratégias para ampliar a cobertura vacinal e proteger a saúde coletiva.

Locais e horários de vacinação neste fim de semana

Sábado (17/05)

E.E. Elia França Cardoso (R. Sgt. Jonas Sérgio de Oliveira, 297 – São Conrado) – 8h às 13h

USF Tiradentes (Av. José Nogueira Vieira – Jardim Itatiaia) – 7h30 às 16h45

E.M. Domingos Gonçalves Gomes (Jardim Colonial) – 8h às 13h

E.M. Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira (Parque Novos Estados) – 8h às 13h

Shopping Bosque dos Ipês – 10h às 17h

Domingo (18/05)