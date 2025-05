UPA Universitário recebe visita técnica para reforçar qualidade no atendimento e valorização dos servidores

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário recebeu, nesta sexta-feira (16), visita técnica promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande. A iniciativa faz parte de uma agenda de ações estratégicas voltadas ao diagnóstico das necessidades da rede de urgência e emergência, com foco na melhoria do atendimento à população e na valorização dos profissionais de saúde.

Durante a visita, equipes técnicas da SESAU acompanharam de perto a rotina da unidade, ouvindo servidores, gestores e usuários para identificar os principais desafios enfrentados no dia a dia. Questões como estrutura física, fluxo de atendimento, sobrecarga de trabalho e condições de trabalho foram levantadas como pontos prioritários a serem analisados.

A ação também teve como objetivo monitorar a atual movimentação relacionada às síndromes respiratórias, que apresentam aumento sazonal no período, exigindo maior atenção da rede de saúde. A observação in loco auxilia no planejamento de medidas mais eficazes para organização do fluxo de pacientes, garantindo acolhimento e assistência adequada, especialmente nos casos de maior gravidade.

“Esse tipo de acompanhamento é essencial para que possamos atuar com mais precisão nas melhorias da rede. Ao estar presente nas unidades, conseguimos avaliar o que precisa ser ajustado com base na realidade vivida por quem está na ponta”, destacou a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

Para a gerente da UPA Universitário, Juliana de Paula, o momento foi importante para dar visibilidade às necessidades da unidade e fortalecer o diálogo com a gestão. “A presença da equipe da SESAU aqui dentro é essencial. Isso mostra que há uma escuta ativa e uma preocupação real com as condições de trabalho dos servidores e com a qualidade do atendimento que oferecemos à população. Somos uma unidade que atende um grande volume de pacientes, e toda iniciativa que venha para somar é muito bem-vinda”.

Além do monitoramento assistencial, a visita também reforça o compromisso da Secretaria com a valorização dos trabalhadores da saúde, reconhecendo o papel fundamental que desempenham na garantia do atendimento à população.

As visitas técnicas seguirão em outras unidades da Capital como parte de um processo contínuo de escuta, planejamento e ação. O objetivo é fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir um serviço mais eficiente, acolhedor e resolutivo para todos. Durante a visita o vereador Beto Avelar esteve presente acompanhando representando a Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande.