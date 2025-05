EMEI Dulce Coutrim de Freitas (Jardim Inápolis) celebra um ano de conquistas e dedicação à educação infantil

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Dulce Coutrim de Freitas, localizada no Jardim Inápolis completou seu primeiro ano de funcionamento, consolidando-se como um espaço de acolhimento e desenvolvimento para 200 crianças, com idades entre 0 e 6 anos. Sob a direção da Professora Yara Almeida, a unidade tem sido referência no atendimento à primeira infância, contando com uma equipe de 52 servidores, entre professores e equipe técnico-pedagógica, que diariamente se dedicam à construção de um ambiente educativo de qualidade.

Um marco histórico para a comunidade escolar

A EMEI Dulce Coutrim representa um importante marco para a comunidade local. A unidade, que ficou 18 anos parada, foi retomada e entregue pela gestão atual no dia 04 de junho de 2024, sendo a última unidade a ser entregue para a comunidade campo-grandense na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A entrega da unidade foi um passo significativo para ampliar o acesso à educação infantil na região, beneficiando diretamente as famílias de mais de 200 crianças do Jardim Nápoles.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Programação especial marca o aniversário da unidade

Na tarde de hoje, dia 16 de maio, a comunidade escolar se reuniu para celebrar o primeiro aniversário da EMEI Dulce Coutrim. A programação contou com apresentações culturais realizadas pelos alunos, destacando a criatividade e o talento dos pequenos. Além disso, atividades de acolhimento foram organizadas para pais, mães e responsáveis, que tiveram a oportunidade de participar de momentos especiais dentro das salas de aula, reforçando os laços entre escola e família.

A diretora Yara Almeida destacou o compromisso da unidade com a educação inclusiva e de excelência, “Completar um ano é motivo de grande alegria para toda a comunidade escolar. Temos um time dedicado, que trabalha com amor e responsabilidade para garantir que cada criança tenha acesso a um ensino acolhedor e transformador. Nosso foco é promover um ambiente seguro e estimulante, onde o desenvolvimento integral dos nossos pequenos seja prioridade.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Depoimentos de quem vive a escola

Para a jovem Maria Gabriele, de 22 anos, mãe do pequeno Pyetro de Laci, aluno do Grupo 4B, a escola tem sido fundamental para o desenvolvimento do seu filho e para a tranquilidade da comunidade.

“A EMEI Dulce Coutrim foi um presente para todas as mães aqui do Jardim Inápolis . Saber que nossos filhos estão em um lugar seguro, com professores dedicados, faz toda a diferença. O Pyetro adora vir para a escola, e eu me sinto tranquila sabendo que ele está aprendendo e sendo bem cuidado. Essa escola representa esperança para muitas famílias daqui,” afirmou emocionada.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Coordenadora Pedagógica Jessica Saldanha também destacou a importância da escola para a comunidade do Jardim Inápolis, enfatizando as dificuldades enfrentadas antes da inauguração da unidade “A EMEI Dulce Coutrim trouxe mais segurança e tranquilidade para as famílias da região. Antes, a escola mais próxima ficava do outro lado da BR, o que gerava muita preocupação, tanto pela distância quanto pelo perigo que as crianças e os responsáveis enfrentavam para atravessar. Ter uma escola acessível e próxima das residências transformou a realidade dessas famílias, proporcionando mais conforto e segurança para todos.”

Compromisso com a educação infantil

O Secretário Municipal de Educação de Campo Grande, Lucas Bitencourt, também celebrou o aniversário da unidade e reforçou a importância da educação infantil para o município “A EMEI Dulce Coutrim representa nosso compromisso em ampliar o acesso à educação infantil de qualidade. Investir nas nossas crianças é investir no futuro da nossa cidade. Parabenizo toda a equipe pela dedicação e excelência no trabalho desenvolvido ao longo deste ano. Continuaremos trabalhando para fortalecer ainda mais as nossas unidades e garantir um ensino cada vez mais inclusivo e acessível.”

A escola, que faz parte das ações de ampliação e melhoria da rede municipal de educação, integra os esforços da Prefeitura de Campo Grande em atender as demandas da comunidade local, proporcionando às crianças um espaço adequado para o aprendizado e o desenvolvimento social.–