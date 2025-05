Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por tentativa de estupro com lesão grave em Três Lagoas

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia, de Paranaíba, em atuação conjunta com o SIG de Três Lagoas, cumpriu na tarde desta sexta-feira (16) mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 42 anos, investigado por tentativa de estupro com resultado de lesão grave contra uma mulher na cidade de Três Lagoas.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, que apurou que o autor tentou estuprar a vítima e, durante a ação criminosa, provocou um ferimento grave que resultou na amputação do dedo indicador da mulher. Diante da gravidade dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão cautelar do investigado, sendo o pedido prontamente deferido pelo Poder Judiciário.

Durante diligências, as equipes policiais obtiveram informações de que o suspeito estaria escondido em uma clínica de reabilitação localizada no município de Paranaíba. Com base nesses dados, agentes da DAM de Paranaíba e do SIG da Primeira Delegacia de Polícia realizaram incursões no local e conseguiram localizar e prender o autor.

O homem foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.