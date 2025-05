Polícia Civil participa de caminhada em Coxim sobre o Maio Laranja

Orienta-se que denúncias, que podem ser anônimas, devem ser realizadas na Delegacia de Atendimento à Mulher, pelos telefones: 67-32911338, 67-99879355, além do 190, da Polícia Militar ou Disque 100, Disque Direitos Humanos.

Na tarde de hoje, 16, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim participou da caminhada sobre a campanha do Maio Laranja, de prevenção contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, promovida pela secretaria de assistência social do Município.

