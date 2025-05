Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão definitiva em apoio ao Poder Judiciário em Paranaíba

O Setor de Investigações Gerais (SIG) de Paranaíba, deu cumprimento a dois mandados de prisão definitiva nesta semana, em ações que reforçam o apoio da instituição ao Poder Judiciário no cumprimento de decisões judiciais.

As detenções ocorreram no município e envolveram duas mulheres condenadas em processos distintos. Em um dos casos, a condenada de 63 anos foi sentenciada a oito anos de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas. No segundo caso, uma mulher de 30 anos foi presa para cumprimento de pena de dois anos e quatro meses por furto, também em regime fechado.

As prisões são fruto de decisões com trânsito em julgado expedidas pela Vara Criminal de Paranaíba e integram os esforços contínuos da Polícia Civil para dar efetividade às determinações judiciais e contribuir para a segurança da comunidade local.

O cumprimento de mandados de prisão com apoio ao Poder Judiciário representa o compromisso da Polícia Civil em atuar de forma integrada com as instituições e garantir a aplicação da justiça. As diligências continuam para localizar outros condenados e dar sequência às determinações legais.