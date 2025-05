Três Lagoas sedia segundo encontro do programa MS Ativo Municipalismo

O município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, recebeu nesta sexta-feira (16) o segundo encontro regional do programa MS Ativo Municipalismo, iniciativa do Governo do Estado voltada para o fortalecimento da gestão pública e o desenvolvimento regional.

O evento ocorreu na AEMS - Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul - Faculdades Integradas e reuniu representantes de nove prefeituras da região: Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas, além de autoridades estaduais e especialistas em políticas públicas.

Com programação das 8h às 17h30, o evento foi estruturado em dois períodos. Pela manhã, ocorreu a cerimônia de apresentação do ciclo 2025 do MS Ativo Municipalismo, reunindo cerca de 400 participantes, incluindo prefeitos, vereadores, secretários municipais e equipes técnicas.

Autoridades estaduais também estiveram presentes, reforçando o compromisso do governo com a descentralização das decisões e o fortalecimento do municipalismo, promovendo uma gestão mais integrada e eficiente.

>Prefeito de Três Lagoas, Cassiano Rojas Maia discursando junto a mesa de autoridades no Encontro Regional do MS Ativo.

Na ocasião, foi demonstrado o funcionamento do sistema já existente do programa e o método de trabalho baseado em indicadores estratégicos, com planos de ação voltados para resultados concretos.

Foram discutidos desafios enfrentados na gestão municipal e a importância dessas ferramentas para aprimorar a administração pública.

Também foram apresentados os Guias do Plano Plurianual (PPA) Municipal e do Contrato de Gestão Municipal, como suporte para os municípios na elaboração de suas estratégias de desenvolvimento.

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Rojas Maia, ressaltou a importância do evento para o município e toda a região leste. Segundo ele, essa iniciativa fortalece a eficiência da gestão pública e aprimora o atendimento às demandas da população.

“Este é um dia muito especial para nossa cidade, e tenho grande satisfação em receber os municípios vizinhos. O MS Ativo nos proporciona uma visão ampla e estratégica, conectando-nos ao Governo do Estado para acompanhar de perto as transformações que impulsionam nosso desenvolvimento. Com essa parceria, os municípios têm a oportunidade de crescer de forma integrada e sustentável”, disse.

>Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, marcou presença no evento e destacou a relevância da iniciativa para fortalecer a estruturação de políticas públicas mais eficazes.

"Agradeço a presença de todos que estão aqui no evento hoje, a participação ativa de todos vocês é fundamental. Ter suas equipes engajadas nas oficinas da tarde será um dos momentos-chave deste encontro, uma oportunidade valiosa para aprofundarmos discussões técnicas, trabalharmos em conjunto e reforçarmos a cooperação para avançarmos ainda mais. O MS Ativo, que integra o governo do estado aos municípios, é o caminho para concretizarmos as entregas que tanto almejamos", afirmou.

>Secretário-Executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Casto Nogueira.

Para o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo e coordenador do programa, Thaner Castro Nogueira, os encontros desempenham um papel essencial no fortalecimento da cooperação federativa, na integração das prefeituras e no aprimoramento da administração municipal, promovendo uma gestão mais eficiente e alinhada às necessidades da população.

"Esses momentos de diálogo e troca são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios. Por meio dessa integração, conseguimos alinhar estratégias, compartilhar experiências e fortalecer a gestão pública, sempre em parceria com o Governo do Estado. O municipalismo é a base para garantir avanços concretos e entregas que realmente atendam às demandas da população", frisou.

Também estavam presentes a Secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, o Secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, André Bittencourt e prefeitos da região leste do Estado.

>Autoridades presentes no Encontro Regional do MS Ativo Municipalismo de Três Lagoas/MS

Durante a tarde, os participantes se dividiram em oficinas temáticas abordando áreas essenciais, como infraestrutura, saúde, educação, assistência social e desenvolvimento econômico.

O encontro possibilitou o debate sobre instrumentos estratégicos fundamentais para a modernização da administração pública, promovendo maior integração e troca de experiências entre os gestores.

A caravana do MS Ativo Municipalismo seguirá para outras cidades do estado, promovendo encontros regionais até junho de 2025. O programa tem como objetivo consolidar um novo modelo de gestão pública baseado em resultados e na cooperação entre Estado e municípios, garantindo maior efetividade na formulação e execução de políticas públicas.

Para mais informações sobre o programa e os próximos encontros, acesse o portal oficial do MS Ativo Municipalismo ( https://msativo.ms.gov.br/ ).

Renata Brum, Comunicação Segem