Polícia Civil prende homem condenado por fornecer bebidas alcoólicas, crack e maconha a menores em Três Lagoas

Ele foi conduzido à sede da SIG, onde foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão, e após a realização do exame de corpo delito, foi encaminhado as celas da DEPAC para aguardar à disposição da Justiça.

De posse do mandado, os agentes iniciaram investigações, e após diversas diligências, conseguiram apurar a localização do indivíduo que foi preso em sua residência.

Após o transcorrer do processo, a ação penal foi julgada procedente.

O crime ocorreu no ano de 2022, quando o homem forneceu e consumiu junto com um grupo de jovens entre 12 e 17 anos de idade, porções de crack e maconha, bem como vodka e cerveja.

Na tarde desta sexta-feira (16), policiais civis da Seção de Investigação Geral e do Núcleo Regional de Inteligência de Três Lagoas prenderam um homem, de 29 anos, condenado a três anos de reclusão em regime fechado, por fornecer substâncias entorpecentes a crianças e adolescentes.

