Escola Funsat e Senai lançam curso para beneficiários do Primt

Imagem: Comunicação Funsat

Capacitação no Pacote Office da Microsoft, em 60 horas/aula, para aprendizados nos programas Word, Excell e Power Point, é oferecido pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) a 24 membros do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). Experiência iniciada em 12 de maio, com término previsto para o dia 30 do mesmo mês, quando os alunos serão certificados.

A instrução é do professor do Senai (Serviço Nacional da Indústria), Leandro de Medeiros Barbosa. “Tenho visto uma turma ótima, de pessoas focadas e muito interessadas em aprender. Com isso, todo dia do curso tem rendido bastante. Todavia espero que o aprendizado seja ótimo valor para a jornada profissional deles”, explica.

A iniciativa, que tem o apoio do Senai e da Suzano S.A, é aproveitada por Karolyne Romero Braga como uma chance para diferencial na carreira. “A metodologia tem mudado a minha forma de pensar. Passei até a gostar mais do Excell, entretanto, é importante saber de todos os recursos, ferramentas para mostrar um algo mais onde for trabalhar. Conhecimento faz você sair na frente, por isso sou muito grata a oportunidade”, relatou a aluna, de 21 anos, moradora do Jardim das Meninas.

Já para Karla da Costa Lourenço (44 anos), a capacitação tem uma finalidade clara e urgente na sua família. “Meu marido tem uma loja, portanto, tudo que souber aqui vou ter onde aplicar. E a gente sabe o quanto investir no próprio negócio potencializa grandes resultados. Tenho certeza que vai valer a pena mais esse curso”, comentou a moradora do Rita Vieira.

Matrículas abertas a outras opções

Além desse treinamento, pelo programa Qualifica, outros cinco cursos iniciam neste mês na Escola Funsat. Veja abaixo a relação dos grupos abertos para os cursos de maio, que terão atividades dentro da Escola Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória:

Tráfego Pago

Carga Horária: 20 horas

Matrículas: Ter Ensino Fundamental Completo.

15 vagas

Turma 1 (Matutino)

7h às 11h

19/5 até 23/5

Turma 2 (Matutino)

7h às 11h

26/5 até 30/5

Informática Básica – Noções de Word e Excell

Carga Horária: 40 horas

Matrículas: Ser alfabetizado

10 vagas

Turma 1 (Matutino)

7h às 11h

19/5 até 23/5

Turma 2 (Vespertino)

13h às 17h

19/5 até 30/5

Marketing Digital – Noções Básicas

Carga Horária: 40 horas

Matrículas: Ter Ensino Fundamental Completo

15 vagas

Turma 1 (Matutino)

7h às 11h

19/5 até 23/5

Turma 2 (Vespertino)

13h às 17h

19/5 até 30/5

Higiene na Manipulação de Alimentos

Carga Horária: 9 horas

Matrículas: Ter Ensino Fundamental Completo

15 vagas

Turma 1 (Vespertino)

13h às 17h

21/5 até 23/5

Turma 2 (Vespertino)

13h às 17h

27/5 até 29/5

Primeiros Socorros

Carga Horária: 12 horas

Matrículas: Ser alfabetizado

15 vagas

Turma 1 (Vespertino)

13h às 17h

21/5 até 23/5

Turma 2 (Vespertino)

13h às 17h

27/5 até 29/5

Para mais informações, acesse no Instagram @ funsat.cg , entre em contato no telefone (67) 4042-0585/5820 ou pelo WhatsApp (67) 3314-3089.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

