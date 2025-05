Com nova linha de ônibus comunidade do Noroeste pede patrolamento e cascalhamento

Por solicitação da Associação de Moradores do Jardim Noroeste, em Campo Grande, o deputado estadual Paulo Duarte (PSB), apresentou indicação à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul requerendo à Prefeitura da capital, o patrolamento e o cascalhamento das ruas Bananal, Ataufo Paiva, Ubatuba, Adventor Divino de Almeida e das Perdizes. De acordo com os moradores da região as cinco ruas passarão a integrar a nova rota da linha 517 do transporte coletivo, que irá atender a comunidade indígena de Água Funda.

Outro motivo pelo qual se faz necessária a manutenção dessas vias é a melhor trafegabilidade de veículos e pedestres proporcionada por essa infraestrutura, impedindo o acúmulo de água e a ocorrência de acidentes graves. “É igualmente importante que seja realizado um estudo de viabilidade para o asfaltamento dessas ruas, visto que a poeira levantada com a passagem dos veículos causa problemas respiratórios, atingindo, em especial, crianças e idosos, causando prejuízos às famílias e ao poder público para o controle e tratamento das doenças”, reforça o deputado Paulo Duarte.