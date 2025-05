Polícia Civil realiza apreensão de arma de fogo, em contexo de violência doméstica, em Corumbá

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá, recebeu a notícia de que O.G.M. ameaçou de morte sua companheira, sendo que o suspeito possuía acesso a arma de fogo.

Foi instaurado inquérito policial para a devida apuração dos fatos, bem como se representou ao juízo pela concessão de mandado de busca e apreensão, visando a retirar do poder do suspeito eventual arma de fogo que com ele fosse encontrada. Deferida a medida, procedeu-se à região pantaneira do distrito de Albuquerque.

Após a diligência, a equipe policial conseguiu apreender uma espingarda calibre .22.