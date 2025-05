Polícia Civil participa de evento da Assistência Social em Pedro Gomes sobre o Maio Laranja

Orienta-se que denúncias, que podem ser anônimas, devem ser realizadas na Delegacia de Polícia Civil de Pedro Gomes, pelos telefones: 67-3230-1359, 67-996405988, além do 190, da Polícia Militar ou Disque 100, Disque Direitos Humanos.

Na ocasião, a Delegada de Polícia Civil Andressa Vieira realizou uma palestra para diversos alunos da rede de ensino estadual, além de servidores do CREAS, CRAS, equipe do Conselho Tutelar e demais presentes.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã de hoje (16), a Delegacia de Pedro Gomes participou de um evento da Assistência Social de Pedro Gomes sobre a campanha do Maio Laranja, de prevenção contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

