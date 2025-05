Fim de semana em MS será de tempo firme e calor, com possibilidade de chuvas isoladas

A previsão para o fim de semana em Mato Grosso do Sul indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade na maior parte do estado. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e quente entre esta sexta-feira (16) e domingo (18).

As manhãs seguem com clima ameno, com mínimas entre 15°C e 18°C. Durante o dia, os termômetros devem marcar entre 30°C e 32°C nas regiões norte, sudoeste e pantaneira.

•Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas entre 15°C e 19°C e máximas entre 26°C e 30°C.

•Sudoeste e Pantanal: mínimas entre 20°C e 23°C, com máximas de 30°C a 32°C.

•Bolsão, leste e norte: mínimas de 17°C a 20°C e máximas entre 28°C e 31°C.

•Campo Grande: mínima entre 19°C e 21°C e máxima de 28°C a 30°C.

Umidade e ventos

A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 45%, o que requer atenção com hidratação e cuidados com a saúde. Os ventos sopram do quadrante leste (leste/nordeste), com intensidade de 30 km/h a 50 km/h. Em alguns pontos, podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h.

Possibilidade de chuva

Apesar do tempo seco predominante, o Cemtec alerta para a possibilidade de chuvas e tempestades isoladas no sábado (17) e domingo (18), devido à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera. As regiões sul e sudoeste devem concentrar essas instabilidades.

Taynara Foglia, Comunicação do Governo de MS

Foto: Bruno Rezende/Arquivo