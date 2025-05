Prefeitura leva música, arte e gastronomia à Praça Ary Coelho com o evento “Cultura Vai à Praça”

A Praça Ary Coelho, no coração de Campo Grande, será palco de uma grande celebração cultural nesta sexta-feira (16), a partir das 17h30, com a realização da primeira edição do evento “Cultura Vai à Praça”, promovido pela Secretaria Executiva de Cultura de Campo Grande. A iniciativa visa democratizar o acesso à cultura, valorizar os artistas locais e transformar os espaços públicos em verdadeiros centros de convivência e expressão artística.

O evento reunirá música ao vivo, feira de artesanato e praça de alimentação com delícias regionais, proporcionando uma experiência completa para toda a família. Artesãos e artistas locais, que já vêm sendo promovidos em espaços como a Casa de Cultura, estarão presentes com peças autorais feitas à mão, que revelam a identidade e a criatividade campo-grandense.

Na área gastronômica, o público poderá saborear uma diversidade de pratos com opções e sabores que exaltam a culinária regional, destacando a riqueza dos ingredientes e receitas típicas da nossa terra.

A trilha sonora do evento ficará por conta da Banda de Música da Guarda Municipal, que abre a programação. Em seguida o cantor Zezé do Pantanal promete animar o público com o melhor da música sertaneja.

Gratuito e aberto a toda a população, o “Cultura Vai à Praça” integra uma série de ações da Secretaria Executiva de Cultura voltadas à valorização dos artistas locais, à ocupação cultural dos espaços públicos e ao fortalecimento do sentimento de pertencimento e identidade da população campo-grandense.

Serviço:

Evento: Cultura Vai à Praça

Data: Sexta-feira, 16 de maio

Horário: A partir das 17h30

Local: Praça Ary Coelho – Centro