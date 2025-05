Cassilândia ganha obra de recapeamento e pede implantação de nova avenida na cidade

As lideranças de Cassilândia pediram ao Governo do Estado novas obras de infraestrutura para mudar a realidade da cidade. Entre elas está a implantação de uma nova avenida que vai cortar todo município, passando por vários bairros. As demandas foram apresentadas nesta sexta-feira (16) ao governador Eduardo Riedel.

“Temos que agradecer ao governador por tudo que tem sido feito na cidade, com obras concluídas e em execução. Hoje trouxemos um projeto audacioso, que vai mudar a vida da cidade, é a implantação de uma avenida nova (Avenida Otaides Oliveira Cruvinel) que corta todo município e passa por vários bairros. O projeto inclui ciclovia, paisagismo e pavimentação da via”, afirmou o prefeito Rodrigo Freitas.

>Governador em reunião com as lideranças de Cassilândia

O governador se prontificou em iniciar a primeira etapa da obra (nova avenida), com o compromisso de dar sequência no projeto nos próximos anos. “Um projeto estruturante que realmente vai ser importante para cidade e já entendemos que é prioridade. Vamos viabilizar este sonho da cidade, fazendo agora a primeira parte”.

Durante a reunião também foi assinada a obra de recapeamento do bairro Izanópolis, no valor de R$ 11 milhões. A obra vai contemplar várias ruas da cidade, sendo importante para qualificar a infraestrutura urbana de Anastácio. Outras demandas também foram discutidas, entre elas o investimento nos balneários da cidade, para impulsionar o turismo regional.

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira, os deputados estaduais Pedro Caravina e Paulo Corrêa, além do secretário Guilherme Alcântara (Seilog).

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende