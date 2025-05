Sesau retoma projeto ‘Prevenir para Salvar’ que ensina primeiros socorros à população

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), retoma neste mês as atividades do projeto “Prevenir para Salvar”, iniciativa que capacita a população em técnicas básicas de primeiros socorros.

A primeira formação de 2025 será realizada no dia 24 de maio (sábado), das 7h às 12h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Nasser. Estão disponíveis 60 vagas, e as inscrições são gratuitas, pelo link: https://forms.gle/m6u6vGCux78x88TT9 .

O projeto é desenvolvido pela Coordenadoria-Geral de Educação em Saúde (CGES) da SESAU, em parceria com Instituições de Ensino Superior da Capital. Acadêmicos dos cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, previamente capacitados por profissionais socorristas da CCR/MS, são responsáveis por ministrar os treinamentos à população.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Desde sua criação, em 2019, o Prevenir para Salvar já capacitou mais de 2.500 pessoas em Campo Grande. A proposta é preparar a comunidade para agir com segurança em situações emergenciais, antes da chegada do atendimento especializado do SAMU (192) ou Corpo de Bombeiros (193).

Capacitação acessível e prática

Durante as formações, os participantes aprendem a identificar sinais de emergência e como atuar em casos de parada cardiorrespiratória, engasgos, crises convulsivas, desmaios e outras ocorrências comuns no cotidiano, utilizando manobras simples e eficazes.

“Quando a população está preparada para agir, ela se torna protagonista do cuidado coletivo. O projeto ‘Prevenir para Salvar’ é uma ferramenta poderosa de cidadania. Ensinar primeiros socorros é, acima de tudo, salvar vidas antes mesmo da chegada do socorro profissional. E isso é algo que todos podemos aprender. Nossa missão é fazer esse conhecimento chegar a cada canto de Campo Grande”, destaca a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

Além da formação prática, o projeto também busca sensibilizar a população sobre a importância de saber como agir em momentos críticos, contribuindo para uma sociedade mais consciente e preparada.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“A ideia do Prevenir para Salvar é simples: preparar as pessoas para saberem o que fazer em situações de emergência. A gente nunca sabe quando vai se deparar com alguém precisando de ajuda — pode ser em casa, no trabalho, na rua. Ter esse conhecimento pode fazer toda a diferença”, explica o gestor operacional da SESAU e coordenador do projeto, Rodrigo Ribeiro Guimarães.

Agendamentos para instituições

Além das capacitações abertas ao público, o projeto também está disponível para instituições públicas e privadas — como escolas, empresas, igrejas e associações de bairro — que queiram oferecer o curso aos seus membros. Os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail: [email protected] .

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Serviço:

Capacitação em primeiros socorros – Projeto Prevenir para Salvar

Data: 24 de maio de 2025 (sábado)

Horário: 7h às 12h

Local: USF Vila Nasser

Vagas: 60

Inscrição gratuita: https://forms.gle/m6u6vGCux78x88TT9

Agendamentos institucionais: [email protected]

#ParaTodosVerem As imagens mostram imagens do projeto.